“حماد” يتابع مستجدات الليبي المختطف “المريمي” ويصدر تعليماته بتكفل الحكومة مصاريف المحاماة

الوطن|متابعات

التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم ، عدداً من السادة أعضاء مجلس النواب بالمنطقة الغربية ورئيس ديوان المحاسبة “عمر عبد ربه”، ووكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم”، بحضور عائلة المواطن الليبي المختطف “أبو عجيلة المريمي”، وعدد من ممثلي ومنسقي قبائل المنطقة الغربية.

وتم خلال اللقاء لذي عقده بمدينة بنغازي اطلع “حماد” على مستجدات أوضاع المختطف وسير عمل القضية، وبدوره تعهد بتحمل تكاليف مكتب المحاماة الذي سوف يتابعها.

وأشار رئيس الوزراء أن القضية هي من ناحية وطنية وإنسانية قضية لكل الليبيين، وأنه سيقف بشكل شخصي متواصل على مستجداتها وستكون الحكومة الليبية داعمة لكافة الجهود الوطنية المخلصة في سبيل إظهار الحقيقة وعودة المواطن المختطف الى وطنه وأهله.