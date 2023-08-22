الطرابلسي يعلن عن ترحيلٍ طوعي للمهاجرين على الحدود التونسية الليبية

الوطن|متابعات

صرح وزير الداخلية المكلف في الحكومة المنتهية “عماد الطرابلسي” عن ترحيل المهاجرين الذين جرى ضبطهم بالحدود الليبية التونسية وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأكد الطرابلسي على ترحيل عدد من المهاجرين طوعًا إلى بلدانهم، منهم 294 شخصًا من الجنسية المصرية و192 من الجنسية النيجيرية بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم، منوهاً إلى ترحيل 332 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وفي خضم الواقع الصعب الذي تواجهه الدولة الليبية جراء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، طالب الطرابلسي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة لمكافحة هذه الظاهرة المعقدة. مؤكداً على أهمية التعاون الدولي للحد من هذه الظاهرة التي أثقلت كاهل الدولة الليبية نتيجة لوجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار إلى أن بعض المهاجرين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، مما يشكل تحديًا إضافيًا للدولة و الأجهزة الصحية اضافة الى المواطنين وسلامتهم لوجود عدد منهم يشتغلون داخل المنازل خاصةً من النسا