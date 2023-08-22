حماد يصدر تعليماته بتكفل الحكومة بمصاريف مكتب المحاماة للدفاع عن «أبو عجيلة»

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الأحد، عدداً من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية وهم عبد النبي عبد المولى، وعلي أبو زريبة، وعبد السلام محمد، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، بحضور عائلة المواطن الليبي المختطف “أبو عجيلة مسعود المريمي”، وعدداً من ممثلي ومنسقي قبائل المنطقة الغربية.

واطلع حماد، خلال اللقاء الذي عقده بمدينة بنغازي، على مستجدات أوضاع المختطف وسير عمل القضية، متعهداً بتحمل تكاليف مكتب المحاماة الذي سوف يتابعها.

وأكد رئيس الوزراء، أن القضية هي من ناحية وطنية وإنسانية قضية لكل الليبيين، وأنه سيقف بشكل شخصي متواصل على مستجداتها وستكون الحكومة الليبية داعمة لكافة الجهود الوطنية المخلصة في سبيل إظهار الحقيقة وعودة المواطن المختطف “أبو عجيلة مسعود المريمي” إلى وطنه وأهله.