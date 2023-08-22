دبيبة: توحيد مصرف ليبيا المركزي سيساهم في تحقيق الاستدامة المالية

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الاثنين، رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، بمقر المصرف في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن دبيبة بحث خلال لقائه مع الكبير، جهود تحقيق الاستقرار المالي، عقب إعلان توحيد المصرف المركزي.

وأكد دبيبة خلال اللقاء، أهمية زيادة الإفصاح والشفافية في ملف الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن خطوة توحيد المركزي ستساهم في تحقيق الاستدامة المالية للدولة وتنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي مفتاح، أعلنا أمس الأحد عن عودة مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة سيادية موحدة والاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

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