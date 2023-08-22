وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار متابعة أبرز المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن الوزيرين أكدا خلال على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية.

كما تم خلال الاتصال التباحث بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في السودان وليبيا والنيجر ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا.

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