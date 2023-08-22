الشحومي : خطوة توحيد المصرف سيكون لها آثار مهمة بتوافر السيولة النقدية بالداخل الليبي

الوطن|متابعات

قال الخبير المالي والاقتصادي، سليمان الشحومي أن الإعلان عن توحيد المصرف المركزي خطوة مهمة تتطلب العمل على تسوية حقيقيةللانقسام بأن يباشر نائب المحافظ لمهامه في طرابلس بشكل رسمي، وسيكون لها أثر بتوافر السيولة النقدية بالداخل الليبي، وتحسين قدرةالمصرف المركزي على الضبط والرقابة وإدارة عمليات النقد المحلي داخل البلاد، كما أن الإعلان عن الخطوة يأتي بعد سنوات مع مراجعة شركة ديلويت البريطانية لحسابات المصرف المركزي.

وتابع أن مشروع المراجعة له ترتيبات من ضمنها أمور تتعلق بنتائج عمليات المراجعة وأرصدة الحسابات المعلقة في المصرف شرق البلاد، وأي خطوة تصب في إطار عملية توحيد المصرف المركزي هي خطوة ذات أهمية كبيرة ولعلها لبنة لإعادة توحيد هذه المؤسسة الهامة جدا بالاقتصاد الليبي.