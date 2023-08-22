ليبيا الان

“المنفي” يبحث مع نائب رئيس مجلس الدولة توحيد الجهود لإجراء الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الإثنين بمقر المجلس في طرابلس، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي عمر العبيدي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء تناول الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، وتعزيز دور المجلس الأعلى من أجل توحيد الجهود لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

وكان المنفي، التقى اليوم مع وفد من أعيان وحكماء النواحي الأربعة وسوق الجمعة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بعودة الهدوء والاستقرار في العاصمة طرابلس.

وقال المنفي، إن المجلس الرئاسي يعمل بشكل دائم ومستمر من أجل تأمين العاصمة وكل المدن في ليبيا من حدوث أي اختراقات أمنية تضر بأمن وممتلكات المواطنين.

وأثنى رئيس المجلس الرئاسي، على الدور المهم لأعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة في رأب الصدع وحل النزاعات.

Trending

وزارة الداخلية الليبية: رحلنا 486 مهاجراً لبلدانهم طوعياً وسنرحل 332 آخرين قريباً
Trending

دبيبة: توحيد مصرف ليبيا المركزي سيساهم في تحقيق الاستدامة المالية






المقال السابقحكومة الوحدة تطلق منصة “هادف” لدعم صناع المحتوى الرقمي في ليبيا
المقال التالىرئيس مجلس الدولة يرحب بتوحيد مصرف ليبيا المركزي


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك