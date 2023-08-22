اللواء “أبوزريبة” يناقش التحديات الأمنية الراهنة وسبل تعزيز الأمن الداخلي

الوطن| متابعات

عقد وزير الداخلية الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” صباح اليوم الإثنين في ديوان الوزارة بمدينة سرت، اجتماع مع مدير الشؤون الإدارية بالوزارة ومدير الشؤون القانونية” و الشؤون السريّة” لمُناقشة التحديّات الأمنية الراهنة وسبل تعزيز الأمن الداخلي، والنظام الإداري والقانوني للوَزارة، وَحماية المعلومات السريّة وَالحساسة.

وبحث أبوزريبة خلال الاجتماع، سُبل تطوير وتحسين العمليات الإدارية والقانونية، والإجراءات وَالسياسات المُتعلقة بالأمن داخل الوزارة مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات المُختلفة، مشيدا بجهود بالمدراء في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وأعرب عن ثقته في قدرتهم على تعزيز الأداء العَام للوَزارة وتحقيق الأهداف المرجُوة.