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“العبيدي” يبحث مع السفير التركي نتائج اللجنة المشتركة “6+6”

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي، بالسفير التركي لدى ليبيا  كنعان يلمز بمقر السفارة بطرابلس.

وهنأ السفير التركي مجدداً النائب الثاني بمناسبة انتخابه بمكتب رئاسة المجلس، متطلعاً إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين،للوصول بالبلاد لمرحلة السلام والاستقرار الدائمين.

كما تناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحققالاستقرار في ليبيا، إضافةً إلى مشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم أي جهود توافقية تقودالبلاد إلى العملية الانتخابية والاستقرار الدائم للبلاد.

الوسوم

#كنعان يلماز السفير التركي لدى ليبيا عمر العبيدي ليبيا مجلس الدولة

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الوطن الليبية

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