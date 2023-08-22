الغرابلي: الكثير من الليبيين شعاره البطن قبل الوطن

رأى الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق، وعضو اللجنة المشرفة على فعالية حوارية صبراتة، أن الكثير من الليبيين شعاره البطن قبل الوطن، بحسب تعبيره.

وقال الغرابلي في منشور عبر «فيسبوك»: “أن تكون فبرايري لا يعني أن تتغنى بفبراير وتستعبد الليبيين وتمجد شهدائها وتدنس دمائهم في كل لحظة بأفعالك”، وفقا لقوله.

وأضاف “التضحية والنضال جائزته بناء الدولة وعودة الاستقرار والأمن والسلام وليس دراهم تضعها في جيبك، التغير للأفضل يجب أن يشعر الجميع بحلاوته ويعود بالمنفعة لكل الليبيين وليست شعارات للاستهلاك والمزايدات، الجميع يدعي الولاء لله ثم الوطن والكثير منهم شعاره البطن قبل الوطن”، على حد وصفه.