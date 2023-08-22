مقابل مبلغ مالي.. القبض على مصريين يخـططون لتصفية شخص في جنزور

تمكن أفراد السرية الأولى من كتيبة فرسان جنزور بضبط عدد 3 أشخاص إثنين منـهم من الـجنـسيـة الـمصـرية والآخـر من الجنـسية الأفريقية حيث كـانو يخـططون من أجل تصفية شخص مصري أخر ( تأر ) .

وبحسب كتيبة فرسان جنزور، كانت العصـابة تقوم بالتواصل مع متهم أخر من دولة مصر وهو المسؤول الأول علي عملية التصفية وذلك بعد قيامه بتـنصيب 3 أشخاص مقيمين داخل مدينة “جنزور” من آجل متابعة ورصد الضحية والقيـام بعملية الـتصفية.

وقـام الشخصـين المصرييـن بإستخدام الأفريقي لتنفيذ عـملية القـ ـتل مقابل مبلغ من المال يـقدر بقـيمة 15 آلف دينـار .

وكان رجـال السرية الاولى كتيبة فرسان جنزور ومكتب آلامن الداخلي جنزور في الموعد وتم القبض على كامل العصابة ، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص .