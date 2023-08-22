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نائب تكالة: العملية الانتخابية كانت محور لقائي بالمنفي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عمر العُبيدي،  نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، أن لقاءه برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كان “أكثر من جيد ومحوره الأساسي الدفع بالعملية السياسية والانتخابية إلى الأمام”.

وقال العبيدي، في تصريح صحفي،  “ناقشت مع المنفي تعزيز أواصر التواصل وبناء الثقة بين الرئاسي من جهة، والنواب والدولة من جهة أخرى”.

وأضاف؛ “ناقشنا أي خطوة من شأنها أن تسرع الإعداد لقوانين الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية للذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية”.

وختم موضحًا “اتفقنا على الدفع باتجاه توحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها المصرف المركزي ومباركة التئام مجلس إدارته مجددًا في طرابلس”.

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نائب تكالة

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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