الداخلية : مهاجرين مصابين بأمراض خطيرة يشتغلون داخل منازل المواطنين

أكد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ترحيل 486 من المهاجرين غير الشرعيين طوعاً إلى بلدانهم منهم 294 من الجنسية المصرية و192 من الجنسية النيجيرية بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم.

وأضاف “الطرابلسي” خلال المؤتمر الصحفي بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن 332 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن عدد من المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم تم ضبطهم بالحدود الليبية التونسية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

وقال “الطرابلسي” إن ليبيا تدفع فاتورة ضخمة جراء الهجرة غير الشرعية وهي بلد عبور وليست مقصدا للمهاجرين لافتا إلى أن هناك عدد من المهاجرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة ما يشكل خطرا على أمن المواطنين وسلامتهم لوجود عدد منهم يشتغلون داخل المنازل خاصةً من النساء.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية أطلقت منذ مدة حملة أمنية موسعة بمشاركة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بعد التنسيق مع مكتب النائب العام لضبط تجار البشر والضالعين في هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدا أنه سيتم تكثيف هذه الجهود في الفترة القادمة.

ودعا الطرابلسي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الدولة الليبية للحد من هذه الظاهرة التي أنهكت كاهل الدولة بوجود أعداد كبيرة من المهاجرين مشيرا إلى أن كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة وإنقاذ المهاجرين من عرض البحر والصحراء.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الداخلية الترحيل الطوعي لـ 486 مهاجر غير شرعي من الجنسيات المصرية والنيجيرية بحضور الوزير المكلف عماد الطرابلسي.