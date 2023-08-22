القبض على ميكانيكي سرق سيارات زبائنه لسنوات بـ5 مدن في ليبيا

تمكن جهاز البحث الجنائي من إلقاء القبض على سارق يطلبه العديد من المواطنين في خمسة مدن ليبية منذ مدة طويلة كونه سرق سياراتهم التي أسندوا له مهمة إصلاحها في الورش التي عمل بها.

جاء ذلك بعد تلقي إدارة التحري والاستدلال لمعلومات مصدرية موثوقة عن ميكانيكي سيارات يقوم بسرقة سيارات زبائنه في ورش إصلاح السيارات التي يتنقل للعمل فيها بعدد من المدن الليبية.

فور ذلك أطلقت إدارة التحري والاستدلال عملية بحث وتحري عن الشخص ما أفضى لجمع قدر كبير من المعلومات حوله.

وتبين من خلال ذلك التحري أن الشخص الذي يسكن بمنطقة سيدي حسين بمدينة بنغازي سبق له وأن عمل في ورشة ميكانيكا في منطقة سيدي حسين عام 2017 وسرق سيارة أحد الزبائن وهي نوع (كيا / صول) اللون ابيض موديل 2012 وهرب بها.

وكذلك وخلال ذات الفترة أقدم ذات الشخص على بيع مركبة النوع (كيا / سيرنتو ) اللون ذهبي موديل 2007 مسروقة من صاحب الورشة التي يعمل بها.وفي عام 2017 ايضا عمل الميكانيكي السارق ذاته في ورشة ميكانيكا سيارات في مدينة الخمس وسرق منها سيارة أحد الزبائن وهي نوع ( تويوتا ) اللون ازرق موديل 2005.

كما سبق للميكانيكي ذاته ان عمل بورشة ميكانيكا بمدينة طبرق في عام 2019 واثناء ذلك سرق سيارة أحد زبائن الورشة وهي نوع (كيا / سيرنتو اللون قهوي موديل 2012 وقام بالهروب بها.

وأثناء تنقله بين المدن وسرقة السيارات قام الشخص نفسه بسرقة سيارة نوع بي ام دبلو) اللون رصاصي تخص أحد الزبائن في ورشة ميكانيكا عمل بها في بمدينة طرابلس.

وفي عام 2023 عمل ذات الشخص في ورشة ميكانيكا بمدينة زليتن واثناء ذلك سرق سيارة أحد الزبائن وهي نوع (كيا / سيرنتو ) اللون ابيض ) موديل 2017 .

وبعد جمع كل تلك المعلومات عبر التحري تم استدعاء أصحاب ورش السيارات التي سبق وان عمل بها ذلك الشخص وسرق منها سيارات الزبائن وكذلك أصحاب السيارات المسروقة من تلك الورش وتم سماع أقوالهم التي أكدت دقة جميع المعلومات التي جمعتها إدارة التحري والاستدلال بجهاز البحث الجنائي.

وعلى الفور فتح محضر في جميع تلك الوقائع وأطلق جهاز البحث الجنائي عمليات بحث عن المتهم أفضت إلى رصد وجوده داخل مدينة بنغازي.

وبعد التأكيد على الأماكن التي يتردد عليها جري ضبطه والانتقال به للمقر الرئيسي للجهاز بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي.

ومباشرتا تم الاستدلال مع المتهم الذي اعترف بجميع ما نسب إليه كما أعترف على الأماكن التي باع فيها جميع السيارات التي سرقها وهي مدن مختلفة وبمبالغ مختلفة ولأشخاص مختلفين لا يعرف منهم أحد سوي شخص واحد ذكر اسمه وتم استدعائه واسترجاع المركبة التي اشتراها من الميكانيكي السارق.