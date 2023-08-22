فضيل الأمين: أطالب تكالة بالالتزام والوضوح تجاه لجنة 6+6 وخارطة الطريق

طالب المترشح الرئاسي فضيل الأمين، رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكاله، بتوضيح موقفه وإعلان التزامه بوضوح تجاه 6+6 وخريطة الطريق.

وقال الأمين في تغريدة عبر “تويتر”: “رغم الاشتباكات المؤسفة الأسبوع الماضي في طرابلس وخسارة الأرواح البشرية التي نأسف عليها وندينها، فإن أحداث اليومين الماضيين بدأت باللقاء الثلاثي بين عقيلة وحفتر والمنفي والإعلان عن إعادة توحيد البنك المركزي الليبي بعد سنوات من الانقسام”.

وأضاف؛ “كلا الحدثين يشير إلى حقبة جديدة ونضج حقيقي للمشهد الليبي”، اشتباكات طرابلس التي أودت بحياة أكثر من 50 شخصًا هي في الواقع نتيجة للانقسام وعدم التعاون والتنسيق من قبل المؤسسات والجهات المعنية الليبية”.

وأردف أنه “في ظل غياب التعاون والوحدة والنضج، لن تسود إلا الاشتباكات والعنف، ندعو إلى دمج تكاله رئيس مجلس الدولة في التفاهمات الثلاثة والتنسيق. في الوقت نفسه ، ندعو تكاله إلى الإشادة بالتزامه والوضوح تجاه 6 + 6 وخريطة الطريق”.

وأشار إلى أنه “لا يمكننا العودة إلى المربع الأول ولا يمكننا التراجع عن الالتزامات”. لافتًا إلى أنه “لدى ليبيا الآن فرصة تاريخية حقيقية لرأب الصدع وإنهاء الانقسام”.

وأكمل؛ لا يتعلق الأمر بتوزيع الثروة أو الكعكة فقط. يتعلق الأمر بتوحيد البلد وخلق فرص متكافئة للجميع ليكونوا آمنين مزدهرين.

وأردف أن “الاقتصاد الحقيقي القوي يدور حول خلق الثروة وليس فقط توزيع الكعكة”.

وختم موضحًا أن “الحل الليبي بوساطة الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لمواصلة عملية التوحيد بسلطة تنفيذية موحدة تقودنا إلى انتخابات ناجحة حقيقية وليس محاولات انتخابية فاشلة”.