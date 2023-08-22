سبها.. القبض على شخص دخل شراكة بمشروع تجاري وهرب بالمال

أفادت مديرية أمن سبها، عن تمكن مركز شرطة سبها المدينة من ضبط متهم تحت قضية النصب والاحتيال.

وحضر الى مركز شرطة سبها المدينة المواطن/ب. ه. ق / مواليد/ 1974/ الإقامة/ سبها المنشية شارع 40 / المهنة/ أعمال حره/ ليبي/ وابلغ عن شخص يدعى ا ح. ح. ل / قام بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره سبعون الف دينار ليبي على ان يدخل معه في مشروع تجاري وانه هرب بالمبلغ المالي الى مدينة القطرون .

وعليه تم مراسلة مركز شرطة القطرون وتم ضبطه واحضارة للمركز من قبل احد دوريات الجيش الوطني وتم استلامه والتحقيق معه/ الاسم/ ا.ح.ح. ل / مواليد/ 1982/ الإقامة/ سبها المنشية شارع 40 / المهنة/ أعمال حره/ ليبي/ واعترف بما نسب اليه افاد انه تصرف في هده المبلغ المالي بسبب عليه التزامات ماليه عليه .

وتم توقيفه وتم احالته الى النيابة العامة تحت قضية النصب والاحتيال.