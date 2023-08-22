سبها.. القبض على شخص بواقعة سرقة سيارة هونداي من بنغازي

تمكن مركز شرطة سبها المدينة بمديرية أمن سبها من القاء القبض على شخص بواقعة سرقة سيارة نوع هونداي سوناتا بمنطقة حي السلام بمدينة بنغازي .

وبناء علي البرقية الوارده لمركز شرطة سبها المدينة من مركز شرطة العروبه بنغازي بواقعة سرقة سيارة نوع هونداي سوناتا بمنطقة حي السلام بمدينة بنغازي وان السيارة موجودة في سبها .

وعليه تم تكليف أعضاء التحري والقبض بالمركز بالبحث والتحري عن السيارة المسروقة وتم ضبطها بمنطقة المهديه واحضارها للمركز وتم التحقيق مع الشخص الدي تم ضبطه الاسم / م ا ز م / مواليد 1997م / الإقامة/ سبها المهديه/ المهنة/ أعمال حره/ ليبي / واعترف بواقعة سرقة السيارة وعلى سرقات أخرى وهو من دو السوابق .

وتم توقيفه وتم احالته الى النيابة العامة وتم تسليم السيارة المسروقة لصاحبها بناء علي تأشيرة النيابة العامة.