الحكومة الليبية تتعهد بتحمل تكاليف الدفاع عن أبوعجيلة المريمي

تعهد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن الحكومة بتحمل تكاليف مكتب المحاماة الذي سيتولى متابعة قضية المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي المتهم في تفجير لوكربي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة الليبية عدداً من أعضاء مجلس النواب هم عبد النبي عبد المولى، وعلي أبو زريبة، وعبد السلام محمد، وعيسى العريبي وفتح الله السعيطي، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، بحضور عائلة المواطن الليبي “أبو عجيلة مسعود المريمي”، وعدد من ممثلي ومنسقي قبائل المنطقة الغربية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن حماد أكد خلال اللقاء الذي جرى في بنغازي أن القضية هي من ناحية وطنية وإنسانية قضية لكل الليبيين، وأنه سيقف بشكل شخصي متواصل على مستجداتها وستكون الحكومة الليبية داعمة لكافة الجهود الوطنية المخلصة في سبيل إظهار الحقيقة وعودة المريمي إلى ليبيا.

واطلع رئيس الحكومة الليبية على مستجدات أوضاع المريمي وسير عمل القضية، متعهداً بتحمل تكاليف مكتب المحاماة الذي سوف يتابعها.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة سلمت المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تتهمة بالضلوع في تفجير لوكربي.