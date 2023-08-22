ضبط نيجيري قام بالسرقة من محل لبيع الهواتف في بنغازي

تمكن مركز شرطة البركة بمديرية من ضبط نيجيري الجنسية قام بسرقة هاتف محمول يقدر بمبلغ 7000 آلاف دينار من إحدى محال بيع الهواتف المحمولة بمنطقة البركة .

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بشكواه ضد مجهول قام بسرقة هاتف محمول يقدر بمبلغ 7000 دينار من محله التجاري بمنطقة البركة وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة البركة عميد طارق نجم تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب .

وتم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة رفقة الشاكي للتحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان وأسفرت جهود التحريات عن تحديد هوية الشخص المطلوب وتم ألقاء القبض عليه من قبل أعضاء التحريات والانتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.أ.ي من مواليد 2005 نيجيري الجنسية وإعترف بما نُسب إليه وتم استرجاع الهاتف المحمول .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.