نشـرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي اليوم الثلاثاء

نشـرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الثلاثاء بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: -• فرصة سقوط امطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً على اغلب الساحل.

ريح شرش الى متغير الإتجاه ويكون براني إلى بحري على ساحل سرت سرعتـــه تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-0.75) متر.

البحر خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-28) مْ.

الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:• السماء صافية إلى قليلة السحب.

ريح براني إلى بحري على الساحل الممتد من راس لآنوف الى بنغازي وشرش إلى بحري على باقي الساحل سرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.

البحر خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (27-28) مْ.

الرؤية جيدة.