باتيلي يقدم اليوم إحاطة أمام مجلس الأمن

يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الثلاثاء إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طرابلس.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بموقع “إكس” أنه سيتم بث الإحاطة مباشرة على تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت مع الترجمة الفورية.

وكان باتيلي قال في إحاطته أمام مجلس الأمن في 19 يونيو الماضي إن العملية السياسية في ليبيا وصلت إلى مرحلة حرجة وشدد على أن نجاح الانتخابات لا يستلزم إطاراً قانونياً فحسب، بل يتطلب اتفاقاً سياسياً يضمن قبول ومشاركة جميع الأطراف المعنية الرئيسية.

وأكد باتيلي تأييد مبدأ الحل الليبي- الليبي كأساس لأي أداة فعالة لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين، مضيفا: “يجب ألا تكون هذه العبارة شعاراً يخفي وراءه أجندة معينة لإطالة أمد الوضع الراهن على حساب حقوق الشعب الليبي السياسية وتطلعاته لمؤسسات شرعية وللازدهار”.