خبير أرصاد جوية يفجر مفاجأة عن نجم سهيل وعلاقته في الشتاء

تصدر نجم سهيل جوجل تريند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك نتيجة اعتقاد الكثير من الناس أنه سبب رئيسي في انخفاض درجات حرارة الجو.

وفي هذا الشأن، كشف معاذ الأحمدي، المتخصص في الأرصاد الجوية في جامعة الملك عبد العزيز السعودية، عن مفاجأة بخصوص نجم سهيل، حيث أوضح، إن نجم سهيل لا علاقة له بانخفاض درجات الحرارة ولا يقدم ولا يؤخر فهو نجم مثل أي نجم آخر.

وأبان الأحمدي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه عند الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر 2023 القادم يتساوى الليل والنهار، ومن ثم يطول الليل إلى 21 ديسمبر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وطول الليل وقصره يعتمد على حركة الشمس وميل محور دوران الأرض.

ولفت المتخصص في الأرصاد الجوية، إلى أن علم الفلك مختص بالنجوم والقبة السماوية، ولا علاقة له بالطقس والمناخ، وأن نجم سهيل ليس له علاقة بطوال الليل وقصر النهار.