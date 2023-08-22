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جبريل أوحيدة: أتمنى ألا يكون إعلان توحيد «المركزي» خطوة تكتيكية من الكبير

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن الصديق الكبير، يُهيمن هيمنة كاملة على المصرف المركزي، مشددا على أنه ينتهج سياسة معينة بدعم من أطراف خارجية.

وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية: “أتمنى ألا يكون إعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي خطوة تكتيكية من الكبير لأنه سبق وفعل ذلك، فنحن بحاجة لتوحيد هذه المؤسسة وأن تُصرف الأموال وفق قوانين الميزانية وليس وفق ترتيبات مالية تأتي من الخارج”.

وأضاف “لا نريد أن يستمر الصرف وفق مزاج الصديق الكبير أو حكومة مسحوبة منها الثقة، وتوحيد المصرف يُبشر بنتائج اجتماعات اللجنة المالية برئاسة المنفي بأن يكون هناك توزيع عادل للثروة”.

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أوحيدة الكبير المصرف المركزي ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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