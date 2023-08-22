الأمن الداخلي يسلم مجموعة سيارات لعدد من فروع المنطقة الجنوبية

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أكد جهاز الأمن الداخلي أن رئيس الجهاز الفريق أسامة محمد الدرسي قام بتسليم مجموعة من السيارات إلى عدد من الفروع في المنطقة الجنوبية.

وأضاف الجهاز أن السيارات التي سلمها الدرسي إلى فروع الأمن الداخلي سبها ، الكفرة ، الجفرة ، مرزق.

أوضح جهاز الأمن الداخلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستمرار في دعم الجهاز الأمن الداخلي للنهوض به لغرض فرض سلطة القانون وحتى يعم الأمن في مناطق الجنوب.

وأشار الجهاز إلى أن فرض سلطة القانون جاء حرصاً وتنفيذاً لتعليمات القيادة العامة بالنهوض بجهاز الأمن الداخلي ومساندة القوات المسلحة في دورها القيادي من أجل الحفاظ على الوطن.