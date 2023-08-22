البيوضي: إحاطة باتيلي المرتقبة اليوم أمام مجلس الأمن لن تخلو من «القلق»

أكد المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أن إحاطة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، المرتقبة اليوم أمام مجلس الأمن لن تخلو من «القلق».

وقال البيوضي، في منشور عبر «فيسبوك»: “باتيلي الذي تجاوزه الفعل السياسي في ليبيا بسبب محاولته تقديم الدعم لطرف سياسي دون آخر، سيقدم غدا الثلاثاء 22 أغسطس 2023، إحاطته أمام مجلس الأمن، والتي سيحاول فيها مواكبة الحركة السياسية (المتسارعة) في ليبيا”.

وأضاف “هو يعلم مسبقا أن الملف الليبي قبل تسليمه لوليام بيرنز أمريكيا ليس مثل ما بعده، لذا فإنه غدا سيبارك توحيد المصرفين، ومخرجات اللقاء الثلاثي (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والقيادة العامة)، وسيدعم مخرجات لجنة (6+6) بعد إقرار التعديلات”.

وتابع “في الواقع باتيلي يسعى للإنخراط كشريك أساسي في المسار التنفيذي للانتخابات وتشكيل سلطة تنفيذية واحدة وشاملة في ليبيا هذا ما يهمه الآن، طبعا لن تخلو إحاطته من قلق عن عودة الإشتباكات وكل ما يرتبط بحقوق الإنسان”.

واستطرد “أما قلقه الحقيقي فيكمن في ضمان عودته كلاعب أساسي في المسار السياسي الليبي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي بصفته مبعوثا خاصا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.