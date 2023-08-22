قوة عسكرية مجهولة تعلن الانتفاضة ضد الاحتلال التركي لليبيا

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أعلنت قوة عسكرية مجهولة انطلاق انتفاضة شعبية ضد ماوصفته بالاحتلال التركي لليبيا.

وأكدت القوة في بيان لها أن الدولة التركية تمادت في سيطرتها على عدد من المواقع الهامة في الدولة الليبية من قاعدة الوطية وميناء سيدي بلال وآخرها ميناء الخمس الذي يعتبر من أهم المموانئ الليبية والذي تورد عن طريقه البضائع والسلع.

وأوضحت القوة العسكرية أن هذه الانتفاضة تأتي تزامنا مع سكوت حكومة الدبيبة غير الشرعية – حكومة العائلة – الموجودة في طرابلس.

وأضافت القوة أن هذه المعسكرات التركية وقواعدها في ليبيا ماهي إلا خطوات الاستوطان الأولى والاستعمار وإرجاع ليبيا إلى حقبة من الزمن قد ولت لتعيد أمجادها على حساب الكرامة وشرف الليبيين”.

وتابعت :”نعلن انتفاضة شعبية ضد الاحتلال التركي في ليبيا لكي يعرف المحتل أن الشعب الليبي لن يقبل باحتلالها مرة أخرى وأن تستغل ثرواتها وسرقة قوت شعبها والتحكم في مصيرها”.

وأفادت القوة العسكرية :”نعلن أن جميع المقرات والمواقع المحتلة من قبل الأتراك هي هدف مشروع لأبطال الانتفاضة”.