أجواء خريفية وأمطار غزيرة ورعدية وسيول.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء 22 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 22 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، اجواء خريفية هذا اليوم علي مناطق شمال غرب ليبيا يتخللها سقوط امطار رعدية من حين الي اخر، ومن المتوقع ان تكون امطار جيدة الي غزيرة احيانا مساء اليوم علي مناطق (زليتن, الخمس, ترهونة مسلاتة, بني وليد, غريان ) مما تسبب في جريان الأودية المحلية، مع فرصة لظهور ضباب صباح الغد علي هذه المناطق.

وتبقى الاجواء دون تغير علي باقي مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار رعدية من حين إلي أخر هذا اليوم، ومن المتوقع ان تكون جيدة إلي غزيرة على المناطق ( زليتن- الخمس ترهونة- مسلاته – بني وليد-غريان)مما تسبب في جريان الأودية المحلية, مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27–32)مْ، علي اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ،.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-34)مْ, .

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية الي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-41)مْ.