ردا على المصرف المركزي.. وزير الصحة: لم يصرف لنا سوى 9 ملايين دينار

رد وزير الصحة رمضان أبو جناح على مصرف ليبيا المركزي الذي أكد في نشرته أن الوزارة أنفقت خمسة مليار وخمسمائة وثمانية وخمسين مليون، وثمانمائة وثلاثة وخمسين ألفًا وستمائة وأربعة وثمانين.

وبين أبوجناح في تصريحات إعلامية أنه لم يصرف لديوان وزارة الصحة سوى تسعة ملايين دينار موضحا أن هناك ما يقارب أربعة مليارات دينار، صرفت لجهاز الإمداد الطبي، وهو جهاز مستقل إداريًا وماليًا ولا دخل لوزارة الصحة بمخصصاته.

وأضاف وزير الصحة أن هيئة علاج الأورام، هيئة مستقلة ولا دخل لوزارة الصحة بمخصصاتها أيضًا.