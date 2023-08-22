الأرصاد الجوية: أجواء خريفية وأمطار رعدية على مناطق شمال غرب ليبيا

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توقع المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة اليوم الثلاثاء أن تكون الأجواء خريفية هذا اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا يتخللها سقوط أمطار رعدية من حين إلى آخر.

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن تكون أمطار جيدة إلى غزيرة أحيانا مساء اليوم على مناطق (زليتن, الخمس, ترهونة مسلاتة, بني وليد, غريان).

وتوقع المركز أن تسبب هذه الأمطار في جريان الأودية المحلية، مع فرصة لظهور ضباب صباح الغد علي هذه المناطق.

وأشار المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إلى أن الأجواء تبقى دون تغيير على باقي مناطق البلاد.