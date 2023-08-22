المريمي: الجميع يعمل جاهدا لإتمام الانتخابات

أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد المفي، رئيس المجلس الرئاسي، جاء في إطار التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وقال المريمي في تصريحات صحفية: “نعلم أن التوجه السياسي في ليبيا هو الانتخابات رغم الظروف المحيطة التي قد تحول قيام هذه الانتخابات؛ إلا أن المسؤولين والساسة والمكونات السياسية والعسكرية الرسمية في ليبيا تعمل جاهدة على قيام هذه الانتخابات”.

وأضاف “هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والترتيب، وحث الجهات على القيام بواجباتها المناطة بها، وعلى مجلس النواب اعتماد القوانين الانتخابية في ذلك، والتي هي الآن لدى لجنة 6+6 والتي ستبدأ الاجتماعات وتضع الرؤية حول ملاحظات مجلس النواب، فتوحيد مصرف ليبيا المركزي، مهم للغاية، كما أن المصرف سيعمل كوحدة واحدة لتقديم الخدمة للمواطنين كافة”.