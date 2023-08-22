الغرابلي: الجميع يدعي الولاء للوطن والكثير منهم شعاره البطن قبل الوطن

ليبيا – أكد الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من السراج،أن التضحية والنضال جائزته بناء الدولة وعودة الاستقرار والأمن والسلام وليس دراهم تضعها في جيبك.

الغرابلي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” إن تكن فبرايري لا يعني أن تتغنى بفبراير وتستعبد الليبيين وتمجد شهداؤها وتدنس دماؤهم في كل لحظة بأفعالك”.

وأكد أن التغير للأفضل يجب أن يشعر الجميع بحلاوته ويعود بالمنفعة على جميع الليبيين وليست شعارات للاستهلاك والمزايدات.

الغرابلي أنهى حديثه بالقول إن الجميع يدعي الولاء لله ثم الوطن والكثير منهم شعاره البطن قبل الوطن.