جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن ليبيا اليوم، سيتخللها إحاطة مفتوحة لباتيلي

قال موقع “سيكيوريتي كاونسيل ريبورت” إن مجلس الأمن سيعقد جلسة حول الوضع في ليبيا، سيقدم خلالها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطة مفتوحة، سيعقبها جلسة مغلقة للمجلس.

وأوضح الموقع أن رئيس لجنة العقوبات الخاصة بليبيا وسفير دولة اليابان كيميهيرو إشيكاني سيقدم خلال الجلسة التقرير الدوري عن أنشطة اللجنة.

وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يُطلع باتيلي المجلس على جهوده الأخيرة، للوصول إلى اتفاق على خارطة طريق جديدة للانتخابات، وتوحيد السلطة التنفيذية.

وتابع الموقع أن باتيلي سيتطرق خلال إحاطته إلى الوضع الأمني والاشتباكات التي جرت في طرابلس مؤخرا، بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس، التي توضح استمرار هشاشة الوضع الأمني ​​في البلاد

وكشف الموقع احتمالية أن يذكر مجلس الأمن بإمكانية فرض عقوبات بموجب القرار 1970 لعام 2011 ضد الأشخاص الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا.

المصدر: موقع سيكيوريتي كاونسيل ريبورت

