ليبيا تستقدم أطباء من بنجلاديش لسد عجز المستشفيات

قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح إن مجموعة جديدة من الأطباء البنغاليين ستصل إلى ليبيا يومي 28 و29 أغسطس الجاري، لسد العجز في المرافق الصحية النائية.

وأشار أبوجناح إلى أن اللجنة المشكلة لاستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة من بنغلاديش نجحت في جلب 53 عنصرا حتى الآن.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن بنغلاديش هي الدولة الوحيدة التي وافقت على مشروع الاستجلاب بما يتناسب مع المعايير التي حددتها الوزارة ومنها المرتبات.

ولفت إلى أن ملف الاستجلاب طُرح لسد العجز القائم في المرافق الصحية بالجنوب خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وستوزع العناصر الوافدة على المرافق الصحية الواقعة بالأماكن النائية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، كـ(سيناون والقريات والشويرف)، إضافة إلى المركزين الطبيين في مصراتة وسبها ومركز علاج أمراض القلب، وجميعها تعاني نقصا أيضا، بحسب تصريحات الوزير.

وقال أبوجناح إن المرافق الصحية الواقعة بمناطق الجنوب تعاني نقصا شديدا في العناصر الطبية والطبية المساعدة ، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة لتشجيع العنصر الوطني للعمل بالجنوب، وأصبحت هناك هجرة إلى الشمال بحثًا عن ظروف أفضل للعيش.