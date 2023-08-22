“الزرقاء”: الاحداث الاخيرة اظهرت عجز الدبيبة بالسيطرة على على طرابلس

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قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء إن اجتماع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفيورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح دليل على ابتعاد الأخير عن الدبيبة خاصة بعد الاشتباكات التي اندلعت مؤخرًا في طرابلس.

واضاف في تصريحات صحفية ان الأحداث الأخيرة ولجوء الدبيبة لأعيان وحكماء منطقة سوق الجمعة والنواحي الأربع للتوسط بين الأطرافأظهر عجزه عن السيطرة على الوضع بشكل عام بالعاصمة.

ونوه انه من الطبيعي أن يحاول المنفي توثيق تحالفه مع قوى مستقرة في شرق وجنوب البلاد.

وأستبعد حديث البعض بأن الاجتماع في بنغازي هو غطاء لحدوث توافق ما بين الدبيبة وحفتر حول ضم الحكومتين.