ليبيا الان

امراجع غيث: توحيد المصرف المركزي عمليًا مجرد إعلان شكلي

تم النشر منذُ 37 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، امراجع غيث، على إعلان إعادة توحيد المصرف المركزي بعد عشرة أعوام من الانقسام، معتبرًا أنه “مجرد إعلان شكلي”.

وقال غيث، في تصريح صحفي، إنه “من الناحية النظرية هذا الاتفاق مرحب به، أما من الناحية العملية أعتقد أنه مجرد إعلان شكلي”.

وأضاف؛ “لا أظن أن ما تم الإعلان عنه له علاقة بالتوحيد الفعلي المبني على أسس سليمة باعتبار أن الأمر يحتاج إلى أعوام من العمل وليس إلى أيام أو شهور”.

وأوضح غيث، أن “لجنة المراجعة الدولية أصدرت توصياتها بتوحيد المصرف في أسرع وقت ممكن عبر تنفيذ آلية على أربعة مراحل للوصول إلى التوحيد الفعلي، إلا أن المصرفين مارس كل منهما أعماله بشكل منفرد”.

الوسوم

امراجع غيث

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك