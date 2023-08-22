امراجع غيث: توحيد المصرف المركزي عمليًا مجرد إعلان شكلي

علق عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، امراجع غيث، على إعلان إعادة توحيد المصرف المركزي بعد عشرة أعوام من الانقسام، معتبرًا أنه “مجرد إعلان شكلي”.

وقال غيث، في تصريح صحفي، إنه “من الناحية النظرية هذا الاتفاق مرحب به، أما من الناحية العملية أعتقد أنه مجرد إعلان شكلي”.

وأضاف؛ “لا أظن أن ما تم الإعلان عنه له علاقة بالتوحيد الفعلي المبني على أسس سليمة باعتبار أن الأمر يحتاج إلى أعوام من العمل وليس إلى أيام أو شهور”.

وأوضح غيث، أن “لجنة المراجعة الدولية أصدرت توصياتها بتوحيد المصرف في أسرع وقت ممكن عبر تنفيذ آلية على أربعة مراحل للوصول إلى التوحيد الفعلي، إلا أن المصرفين مارس كل منهما أعماله بشكل منفرد”.