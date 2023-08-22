حماد: يجب احترام القانون الليبي بشأن محاكمة أبوعجيلة المريمي

أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ضرورة احترام القانون الليبي بشأن محاكمة المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي الذي تم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية على خلفية اتهامه بالتورط في تفجير لوكربي.

وقال حماد عبر صفحته بموقع “إكس” أنه التقى رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب بعائلة المواطن أبوعجيلة المريمي واطلع منهم على مستجدات القضية وحيثياتها.

وأضاف حماد أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة احترام القانون الليبي من كافة الدول الخارجية وضرورة تطبيق العدالة وفي حال وجود أي اتهامات للمواطن يكون قضاء بلاده هو المختص بالنظر في الاتهامات الموجهة له داخل الأراضي الليبية

وأضاف حماد أنه أكد خلال اللقاء موقفه الراسخ من استنكار عملية التسليم بحق مواطن ليبي في انتهاك واضح للسيادة الليبية من قبل الإدارة الأمريكية بتواطؤ واضح من حكومة الوحدة الوطنية عبر التفريط في حقوق المواطنين بهذا الشكل.

وتعهد حماد بالوقوف على مستجدات القضية وتكفل الحكومة بكافة تكاليف مكتب المحاماة المختص بالنظر في القضية حتى عودته سالمًا الى اهله ووطنه.