المفوضية الأوروبية: يجب البناء على توحيد “مصرف ليبيا” لإجراء الانتخابات

طالبت المفوضية الأوروبية بالبناء على خطوة إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من أجل استكمال المسار الذي يؤدي إلى إجراء الانتخابات.

وأعرب الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بصفته رئيساً مشاركاً لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، بهذا التطور والتزام قيادة المصرف المركزي بالعمل لمعالجة تأثير نحو عقد من الانقسام على هذه المؤسسة المالية.

وأضاف بحسب بيان على موقع الاتحاد أمس الإثنين: “تعد إعادة توحيد فروع المصرف خطوة حاسمة نحو ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة، والأمر متروك الآن لجميع الأطراف المعنية للبناء على هذا الإنجاز من أجل اختتام المحادثات الجارية بوساطة الأمم المتحدة بنجاح والتي تهدف إلى تحديد حل سياسي شامل ومستدام بقيادة ليبيين ومملوكين لليبيين للبلاد من خلال الانتخابات الوطنية”.

ورحب سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل، بإعادة توحيد المصرف، ودعا إلى أن يتبع ذلك إجراءات لضمان تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لدخل النفط بين جميع الليبيين كأساس للسلام والازدهار الذي تستحقه ليبيا.

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والأحد الماضي، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه عودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة، مؤكدين استمرارهما في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام، خلال السنوات التسع الماضية.

ورحب كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بإعلان توحيد المصرف المركزي.