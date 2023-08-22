أبو جناح : نقص شديد في العناصر الطبية والطبية المساعدة و استجلاب لعناصر وافدة

الوطن|متابعات

قال نائب رئيس الحكومة منتهية الولاية وزير الصحة رمضان أبو جناح أن المرافق الصحية الواقعة بمناطق الجنوب عانت من النقص الشديدفي العناصر الطبية والطبية المساعدة، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة الدبيبة لتشجيع العنصر الوطني للعمل بالجنوب،وأصبحت هناك هجرة من الجنوب إلى الشمال بحثًا عن ظروف أفضل للعيش.

وأضاف في مداخلة تلفزيونية أنه طرح ملف استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة لسد العجز القائم في المرافق الصحية بالجنوبخلال اجتماع مجلس الوزراء ، وتحصلنا على الموافقة ، إذ تم تشكيل لجنة لاستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة من دولة بنغلاديش،وهي الدولة الوحيدة التي تحصلنا على موافقة منها بما يتناسب مع المعايير التي حددتها وزارة الصحة.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع العناصر الوافدة على المرافق الصحية الواقعة بالمناطق النائية، الغربية والشرقية والجنوبية، كسيناون، والقرياتوالشويرف، أيضًا مراكز سبها الطبي، ومصراتة الطبي، والقلب تاجوراء لأنها تعاني من النقص أيضاً .