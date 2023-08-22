جلسة حوارية بطرابلس حول جنوح الأحداث

نظمت الشبكة الليبية للدعم وحماية الأحداث الجانحة بالتعاون مع شبكة نساء ليبيا لدعم السلام اليوم الثلاثاء جلسة حوارية حول جنوح الأحداث والدور الذي يجب أن تلعبه الأسرة والمجتمع لتفادي مخاطر جنوح احداث والتي تعتبر من القضايا التي أصبحت تزداد في المجتمع.

وجرى خلال الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت شعار”أاطفالنا أمانة في أعناقنا” استعراض السبل والآليات التي تساهم في رفع مستوى الوعي داخل المجتمع عموما والأطفال خصوصا لتفادي انتشار مشاكل جنوح الأحداث بشكل كبير داخل المجتمع الليبي

وشارك في الجلسة عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والمهتمين بمشاكل جنوح الأحداث والأطفال.