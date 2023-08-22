بلدي زليتن: مياه الأمطار غمرت وسط المدينة وتعطلت جميع المصالح العامة

علق المتحدث باسم المجلس البلدي زليتن، إسماعيل الجوصمي، على غرق البلدية بسبب الأمطار، قائلًا: “مياه الأمطار غمرت وسط المدينة ما تسبب في تعطيل جميع المصالح العامة والخاصة”.

وأَضاف الجوصمي، أنه “رغم إنفاق حكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، 2.5 مليار دينار على التنمية، منذ مطلع العام 2023، إلا أننا لانزال نعاني من ضعف الإمكانيات”.

وأرف؛ “قررنا إغلاق الطرق إلى جانب التنسيق مع شركات خاصة للمشاركة في جهود شفط مياه الأمطار”.

وأشار الجوصمي، إلى أن “شركة المياه والصرف الصحي في المدينة تواجه تحديات بسبب قلة الإمكانيات، حيث تمتلك أربع سيارات فقط لشفط المياه”.

وختم موضحًا أن “البلدية أطلقت نداء استغاثة لهيئات المجتمع المدني، مثل الهلال الأحمر والكشافة والمرشدات، لتقديم الدعم في جهود شفط مياه الأمطار”.