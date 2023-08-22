أمن بنغازي: ضبط متهم بالسرقة وانتحال صفة رجل أمن

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخص متهم بانتحال صفة رجل أمن وسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من محل لبيع زيوت السيارات بمنطقة سيدي خليفة.

وبينت مديرية أمن بنغازي أنه أثناء تجوال أعضاء التحريات داخل الاختصاص استغاث بهم أحد العمال بمحل لبيع زيوت السيارات قائلاً بأن أحد الأشخاص أخبره بأنه رجل أمن وطلب منه الابتعاد عن المكان الذي توضع فيه النقود (الكاسة) لتفتيشها فأخذ مبلغ 650 دينار وهاتف محمول ولاذ بالفرار على متن مركبة آلية نوع مرسيدس.

وانطلق أعضاء التحريات وأخطاروا دوريات المركز لقطع الطريق على المتهم وبالفعل تم مشاهدته من قبل أعضاء التحريات على متن المركبة سالفة الذكر وتمكنوا من ضبطه والانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.م.أ من مواليد 2004 واعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة موقوفاً بتهمة السرقة وانتحال صفة رجل أمن.