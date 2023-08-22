النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة يبحث مع يلماز تطورات العملية السياسية في ليبيا

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بحث النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، مع سفير دولة الاحتلال التركي كنعان يلماز تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وتطرق العبيدي ويلماز خلال اللقاء أمس الإثنين بمقر السفارة بطرابلس إلى نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا.

وتناول الجانبان مشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم أي جهود توافقية تقود البلاد إلى العملية الانتخابية و الاستقرار الدائم للبلاد.

وأبدى سفير الاحتلال التركي تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، للوصول بالبلاد لمرحلة السلام والاستقرار الدائمين.