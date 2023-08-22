مباحثات ليبية تركية حول التعاون في مجال الطاقات المتجددة

بحث مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة أسامة الضراط مع السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز” مستجدات التعاون في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء وسبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك.

وبينت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن الطرفان تطرقا خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء إلى نسبة الإنجاز في المشاريع الجارية.

واتفق يلماز والضراط على ضرورة تذليل الصعوبات التي قد تواجه سير الأعمال في مختلف المشاريع.