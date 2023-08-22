الأوجلي: الساسة يلجؤون للقبائل لحلحلة الإشكاليات خاصة مع انتشار السلاح والفوضى في طرابلس

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، إنه بالنظر إلى طبيعة وتاريخ القبائل في ليبيا، وتركيبة المجتمع المحلي، فإن لها دورًا مهمًا جدا، خاصة عند الحديث عن دورها في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بل وحتى التأثير على صنع القرار في البلد الأفريقي.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”،أوضح أنه لهذا السبب، يلجأ الساسة للقبائل دوما، لحلحلة كافة الإشكاليات، والمواضيع العالقة، خاصة مع غياب القانون وانتشار السلاح والفوضى التي تشهدها بعض المناطق وفي مقدمتها العاصمة طرابلس.

أما عن قدرة القبائل على حلحلة أزمة الانتخابات في ليبيا،قال الأوجلي:” لا أعتقد أن التأثير يصل لتلك الدرجة، لكن بإمكان القبائل تمهيد الطريق بشكل أو بآخر نحو حالة من الاستقرار التي قد توفر مناخا هادئا يمكن من خلاله الذهاب نحو الانتخابات”.