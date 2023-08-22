الطقس في ليبيا.. أجواء خريفية وأمطار رعدية والحرارة تنخفض لـ 27 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت أن تسود أجواء خريفية، اليوم الثلاثاء، مناطق شمال غرب البلاد، مصحوبة بسقوط أمطار رعدية متوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، تراوح درجات الحرارة بين 27 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تتزايد فرصة سقوط أمطار رعدية من حين إلى آخر اليوم، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على المناطق زليتن والخمس وترهونة ومسلاتة وبني وليد وغريان؛ مما يتسبب في جريان الأودية المحلية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و32 درجة مئوية على معظم المناطق.

وعن طقس (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 30 و34 درجة مئوية.

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وبالنسبة لطقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و41 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير- تازربو – الكفرة)، تكون السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 39 و41 درجة مئوية.