“مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية” يؤكد على ضرورة مشاركة الشباب بالنشاطات في فزان

الوطن| متابعات

عقد رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية أ.محمد علي البصير اجتماعا مع مجلس شباب فزان بحضور وكيل ديوان مجلس الوزراء، ومدير مكتب الديوان، ورئيس مجلس شباب فزان، وعدد من أعضائه.

وناقش البصير في الاجتماع مجموعة من الموضوعات المهمة الخاصة بدور الشباب الفاعل في مدينة سبها خاصة، وفي المنطقة الجنوبية عامة منها دراسة الخطط المقدمة من المجلس ومناقشتها، وسبل تنفيذها

وأكد على ضرورة مشاركة الشباب في جميع النشاطات المقبلة، بما في ذلك التنمية المستدامة والتغلب على الظواهر السلبية الهدامة في المجتمع.