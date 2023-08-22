السني يبحث مع باتيلي إمكانية أن تلعب ليبيا دورا في استقرار السودان والنيجر

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي خلال لقاء بينهما في نيويورك، المستجدات في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية والانتخابية للوصول إلى الاستقرار وإنهاء جميع المراحل الانتقالية.

ويأتي اللقاء قبل تقديم باتيلي إحاطته لمجلس الأمن حول ليبيا، وتطرق الطرفان إلى الأزمة في السودان والنيجر، وتأثيرها على منطقة ودول الساحل الأفريقي.

كما تطرق الطرفان إلى إمكانية ليبيا أن تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار في حال إيجاد حلول فعالة للأزمة السياسية الحالية، إضافة إلى مناقشة برنامج المصالحة الوطنية بقيادة المجلس الرئاسي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.