خلال لقائه عائلة أبوعجيلة المريمي..حماد: أمريكا انتهكت السيادة الليبية بتواطؤ من الحكومة منتهية الولاية

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اعتبر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن أمريكا انتهكت السيادة الليبية بتواطء من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وقال حماد في تغريدة عبر “تويتر” :”التقيت اليوم رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب بعائلة المواطن أبوعجيلة المريمي واطلعت منهم على مستجدات القضية وحيثياتها”.

وأضاف رئيس الحكومة :”أكدنا خلال اللقاء على موقفنا الراسخ من استنكار عملية التسليم الجبانة بحق مواطن ليبي في انتهاك واضح للسيادة الليبية من قبل الإدارة الأمريكية بتواطؤ واضح من الحكومة منتهية الولاية عبر التفريط في حقوق المواطنين بهذا الشكل المخزي”.

وتابع حماد :”شددنا خلال اللقاء على ضرورة احترام القانون الليبي من كافة الدول الخارجية وضرورة تطبيق العدالة في حال وجود أي اتهامات للمواطن يكون قضاء بلاده هو المختص بالنظر في الاتهامات الموجهة له داخل الأراضي الليبية”.

وأفاد رئيس الحكومة :”تعهدنا بالوقوف على مستجدات القضية وتكفل الحكومة بكافة تكاليف مكتب المحاماة المختص بالنظر في القضية حتى عودته سالمًا إلى أهله ووطنه”.