الجيش الليبي ينشر كتيبة للواء “طارق بن زياد” في سبها

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، فجر الثلاثاء، نشر كتيبة تابعة للواء طارق بن زياد المعزز، في مدينة سبها لتأمينها.

وقال المسماري عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن ذلك بناء على تعليمات آمر قوة عمليات الجنوب، اللواء طارق بن زياد المعزز ينشر الكتيبة 11 مشاة داخل مدينة سبها وعلى مداخلها الرئيسية والطرق المؤدية إليها.

وقال الناطق إن ذلك يأتي في ضوء تأمين مدينة سبها ومحيطها حسب خطة تأمين منطقة الجنوب الغربي.

والخميس الماضي، عقد ضباط تابعون للقيادة العامة اجتماعا بمقر غرفة عمليات اللواء 128 المعزز أوباري – غات في مدينة أوباري، لمناقشة الأوضاع الأمنية في مناطق الجنوب وكذلك تأمين المناطق والمنافذ الحدودية.

وضم الاجتماع ضباطا من اللواء 128 المعزز بجانب ضباط من اللواء طارق بن زياد المعزز، وذلك بهدف تعزيز التنسيق وزيادة التعاون المشترك بين الوحدات التابعة للقيادة العامة لتأمين المناطق والمنافذ الحدودية.

والأسبوع الماضي، قال المسماري إن قادة الوحدات المشاركين أكدوا جاهزيتها التامة لتنفيذ أوامر العمليات العسكرية الصادرة من القيادة العامة.

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وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تحقيق مبدأ التعاون بينها حسب مناطق المسؤولية المحددة لكل وحدة وذلك لتوحيد الجهود لمراقبة المنطقة وخاصة على الحدود مع دول الجوار وكذلك تبادل المعلومات وترتيب إجراءات الاستطلاع والمراقبة.