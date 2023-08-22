وزارة الدفاع التركية تعلن عن تدريبات عسكرية قبالة سواحل ليبيا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إجراء طاقم الفرقاطة التركية “TCG GEMLİK” تدريبات قبالة سواحل ليبيا، على إطلاق النار، وهبوط وإقلاع الطائرات الهليكوبتر، وإعادة تزودها بالوقود.

وأضافت الوزارة انه إجراء التدريبات جاء بعد دخول فرقاطتين تُركيتين إلى قاعدة مدينة الخمس البحرية، التي يُسيطر عليها الأتراك،إحداهما دخلت أول أمس الأحد، والثانية أمس الإثنين.

وكانت حسابات تابعة لوزارة الدفاع التركية، أعلنت قبل أيام حصول أنقرة على حق استئجار ميناء المدينة لمدة 99 عامًا.